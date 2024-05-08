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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Одновременно выросли ставки морских фрахтов из Китая

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию
Фото: Feng Li/Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию, сообщил транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на данные экспедиционных компаний.

В среднем цены выросли на $500-800 долларов и более в зависимости от станции отправления.

"Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими "пробками", возникшими на границах с Китаем", - отмечает портал.

Одновременно с ростом цен на железнодорожные доставки выросли ставки морских фрахтов из Китая.

"Рост цен составил от $800-1000 до $1300-1500 в зависимости от порта отправления. При этом большинство свободных мест на судах в мае уже забукировано, и морские линии предлагают свободные места на судах только на конец мая - начало июня", - говорится в сообщении.

Китай Белоруссия
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