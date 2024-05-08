Песков поставил под сомнение правдивость информации, исходящей от СБУ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать информацию о задержании на Украине российских агентов, якобы готовивших убийство президента страны Владимира Зеленского.

"Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ (Службы безопасности Украины - ИФ), поэтому ничего не могу сказать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он в среду ответил на просьбу журналистов прокомментировать соответствующую информацию, ранее распространенную в СМИ.