В Варшаве призвали Киев отозвать жалобу в ВТО

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус призвал Украину отозвать ее жалобу на Варшаву во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с отказом польской стороны от ввоза украинского зерна, сообщает в среду Польское радио.

"Жалоба Украины в ВТО не обоснована, я буду обсуждать ее отвод с министром экономики Украины", - сказал он, отметив, что "позиция Польши тверда - украинское зерно не может оказывать влияния на польский рынок".

Радио отмечает, что ранее в среду Телус провел онлайн-переговоры с украинским коллегой Николаем Сольским. По словам польского министра, "украинская сторона приняла аргументы Варшавы".

Ожидается, что в ближайшие недели встречи продолжатся. В частности, на будущей неделе состоится встреча, на которой будет обсуждаться возможность транзита зерна с Украины в порты Литвы.

"Я остался доволен переговорами с украинской стороной, и тем, что выстраиваются механизмы на будущее. В этом заключается ответственность Польши, прежде всего перед ЕС, - необходимо создать механизмы, которые защитили бы рынки не только Польши, но и ЕС, и содействовали тому, чтобы зерно отправилось туда, где его не хватает", - приводит радио слова Телуса.

Ситуация с поставками украинского зерна в ЕС

Еврокомиссия 15 сентября объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины в пять соседних с ней стран ЕС (Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию) с некоторыми условиями, которые позволят избежать нового резкого роста поставок.

Ограничения были введены 2 мая и касались импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы. Эти пять восточноевропейских стран - членов ЕС утверждали, что украинская агропродукция в условиях ее беспошлинного ввоза в ЕС оседает у них и наносит ущерб их агросектору.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты, а Болгария задумалась о квотировании импорта украинского подсолнечника. Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций.

Украина подала иск в ВТО, которым обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.