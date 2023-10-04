Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Германия намерена поставить Украине системы ПВО для защиты поставок зерна

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Власти ФРГ намереваются направить Украине дополнительные системы ПВО с целью защитить вывоз зерна из этой страны, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Они заявили на условиях анонимности, что Берлин поставит дополнительно одну систему ПВО IRIS-T и больше десятка систем Gepard, которые будут обеспечивать прикрытие поставок, идущих вдоль южного побережья Украины в Румынию", - информирует агентство.

Ожидается, что эти вооружения прибудут на Украину до конца года; затем Киев должен получить еще IRIS-T - по мере их производства Германией.

Источники не стали раскрывать информацию, что за маршруты будут прикрывать данные системы ПВО, и какие еще возможности Берлин может включить в новый пакет помощи Украине.

Немецкий депутат Маркус Фабер подтвердил, что Украина получит дополнительные установки IRIS-T и Gepard, а также боеприпасы, но подробности приводить не стал.

По данным Bloomberg, Gepard имеет дальность действия 4 км, а IRIS-T - до 40 км. Системы ПВО можно использовать для защиты портовой инфраструктуры, процесса погрузки зерна на суда и при их выходе в море.

Германия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Молдавия ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукции

Страны ЕС преодолели разногласия по проекту регламента о миграционных кризисах

Страны ЕС преодолели разногласия по проекту регламента о миграционных кризисах

Пашинян отправится на саммит в Гранаду, несмотря на отказ Алиева

Группа банков открыла General Motors возобновляемую кредитную линию на $6 млрд

Группа банков открыла General Motors возобновляемую кредитную линию на $6 млрд

Более 500 нелегалов высадились на Канарских островах за последние сутки

Более 500 нелегалов высадились на Канарских островах за последние сутки

Баку отказался от пятисторонней встречи с участием премьера Армении в четверг

Нобелевскую премию по химии присудили за квантовые точки

Нобелевскую премию по химии присудили за квантовые точки

Эр-Рияд допустил изменение параметров сокращения добычи нефти в ноябре

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });