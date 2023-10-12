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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Хельсинки решил прекратить финансирование Финско-российского общества дружбы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры Финляндии Сари Мултала (Sari Multala) заявила, что государство прекратит финансирование Финско-российского общества дружбы.

"Мы изменим критерии подачи заявок на финансирование обществ дружбы, чтобы финансирование Финско-российского общества полностью прекратилось в будущем году", - сказал Мултала в четверг в парламенте при обсуждении проекта госбюджета на будущий год.

В этом году Финско-российское общество получило от государства 486 тыс. евро. Общество уже прекратило сотрудничество с российскими властями и осудило военные действия на Украине.

В прошлом году общество получило от финского государства в виде грантов около 900 тыс. евро. В предыдущие годы эта поддержка была еще выше.

Финляндия
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