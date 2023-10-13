При взрыве в шиитской мечети на севере Афганистана погибли 17 человек

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва во время пятничного намаза в мечети административного центра провинции Баглан города Пули-Хумри на севере Афганистана, по предварительным данным, погибли 17 человек. Об этом сообщило информационное агентство Aamaj News.

Взрыв произошел в шиитской мечети "Имам Заман". Более 50 человек получили ранения.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за атаку.

Между тем утром в этой провинции произошли два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,7. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

Ранее на западе Афганистана в результате серии сильных подземных толчков погибли более 2 тысяч жителей.