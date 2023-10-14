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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Ответственность за взрыв в мечети на севере Афганистана взяло на себя ИГИЛ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Группировка ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в России террористическая организация) взяла на себя ответственность за вчерашний взрыв в мечети в провинции Баглан, на севере Афганистана, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Сообщается, что ИГИЛ опубликовало фотографию террориста-смертника, заявив, что в результате этого теракта погибли 50 человек и десятки получили ранения.

Накануне агентство Aamaj News со ссылкой на источники сообщило, что в результате взрыва во время пятничного намаза в шиитской мечети "Имам Заман" города Пули-Хумри, административного центра провинции Баглан, по предварительным данным, погибли 17 человек, ранены более 50 человек.

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