Российские военные предотвратили попытки подразделений ВСУ форсировать Днепр

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что пресечены попытки разведывательных групп армии Украины форсировать Днепр.

"На херсонском направлении в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр", - сказал в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Станислав Херсонской области нанесено поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны", - сообщил он.

"В результате огневого поражения уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, а также орудие Д-20", - сказал представитель Минобороны РФ.