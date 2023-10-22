Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Российские военные предотвратили попытки подразделений ВСУ форсировать Днепр

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что пресечены попытки разведывательных групп армии Украины форсировать Днепр.

"На херсонском направлении в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр", - сказал в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Станислав Херсонской области нанесено поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны", - сообщил он.

"В результате огневого поражения уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, а также орудие Д-20", - сказал представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Днепр Минобороны Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Министр Израиля заявил о готовности ударить и по Ирану в случае войны с "Хезболлой"

Четыре человека погибли в результате удара шторма "Бабет" в Европе

Четыре человека погибли в результате удара шторма "Бабет" в Европе

Цена бутылки выставленного на Sotheby's виски может дойти до $1,4 млн

Цена бутылки выставленного на Sotheby's виски может дойти до $1,4 млн

МИД РФ подтвердил участие Лаврова в министерской встрече в формате "3+3" в Иране

СМИ сообщили, что Израиль повредил взлетные полосы аэропортов Дамаска и Алеппо

СМИ сообщили, что Израиль повредил взлетные полосы аэропортов Дамаска и Алеппо

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

США направляют на Ближний Восток комплексы THAAD и Patriot

США направляют на Ближний Восток комплексы THAAD и Patriot
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ нанес авиаудар по подземному комплексу ХАМАС в мечети в Дженине

ЦАХАЛ нанес авиаудар по подземному комплексу ХАМАС в мечети в Дженине
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль активизировал удары по Газе перед новым этапом военной операции

Что произошло за день: суббота, 21 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });