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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Военные РФ отразили восемь атак ВСУ на нескольких направлениях

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили за минувшие сутки восемь атак украинских войск на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надия Луганской народной республики", - сказал он.

"Кроме того, - сообщил Конашенков, - оперативно-тактической авиацией нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля. Также уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области и станция радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Боровая Харьковской области".

Он добавил, что еще пять атак противника отражены на краснолиманском, донецком и запорожском направлениях.

По словам Конашенкова, на краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР).

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщил он.

На донецком направлении действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Клещеевка (ДНР). Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Николаевка, Красное, Курдюмовка и Васюковка (ДНР), сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, общие потери противника на данном направлении составили свыше 550-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".

На южно-донецком направлении действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Угледар, Новодонецкое (ДНР) и Малиновка Запорожской области, сказал Конашенков.

"Потери противника составили до 105-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также установка РСЗО "Град". Кроме того, уничтожены склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Воскресенка и Карла-Маркса Донецкой народной республики", - сообщил он.

"На запорожском направлении грамотными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Также, в районе населенного пункта Работино Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери противника за сутки составили до 60-ти военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов", - завил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ сказал, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab и артиллерийская система М777.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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