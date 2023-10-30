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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Двух военнослужащих задержали по делу об убийстве девяти человек в Донбассе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Следственном комитете России сообщили о задержании двух военнослужащих, подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе (Донбасс).

"В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту", - сообщили в СКР.

В ведомстве отметили, что подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел. С ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, в том числе малолетних) в связи с массовым убийством. По данным ведомства, тела с огнестрельными ранениями девяти жителей города, в том числе двоих детей, были обнаружены в помещении частного жилого дома.

СКР Донбасс Волноваха
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