Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник связи
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-7A" успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник связи TJS-10. Об этом сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).
Запуск ракеты был осуществлен в 22:54 по Пекинскому времени (17:54 по Москве) со стартовой площадки космодрома Вэньчан.
Выведенный аппарат планируется использовать для испытания технологий высокоскоростной многополосной спутниковой связи.