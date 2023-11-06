Что случилось этой ночью: понедельник, 6 ноября

ЦАХАЛ готовится к боям в городе Газа, 79 сотрудников ООН погибли из-за конфликта Израиля и ХАМАС, свыше 200 задержанных после беспорядков в Дагестане

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Армия обороны Израиля намерена начать боевые действия в городе Газа в течение 48 часов. Как пишет Haaretz, "целью операции будет добраться до боевиков ХАМАС, которые были вытеснены в город", а также уничтожить туннели, военные и гражданские учреждения палестинской группировки.

- Жертвами конфликта Израиля и ХАМАС стали 79 сотрудников ООН. За последние 48 часов погибли 49 сотрудников Организации.

- Более 200 человек задержаны после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Также установлено 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители.

- США направили на Ближний Восток атомную подлодку класса Ohio. Такие субмарины составляют основу американских стратегических наступательных ядерных сил и оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами.

- Полиция задержала мужчину, захватившего дочь в заложники в аэропорту Гамбурга.

- Ледяной дождь нарушил энергоснабжение в Приморье. Без света остались более 2 тыс. жителей Лесозаводска.

- Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5,5 км. Пепловый шлейф протянулся на 258 км на восток.