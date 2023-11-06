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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Американская атомная подлодка отправлена на Ближний Восток

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты направили на Ближний Восток атомную подводную лодку класса "Огайо", сообщило издание "Гаарец" со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.

Газета напоминает, что с начала 7 октября нынешнего года "войны между Израилем и ХАМАС" США направили в регион два авианосца - "Джеральд Форд" и "Дуайт Д. Эйзенхауэр".

Лодки класса "Огайо" составляют основу стратегических наступательных ядерных сил США и оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами.

США Ближний Восток
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