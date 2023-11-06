Американская атомная подлодка отправлена на Ближний Восток
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты направили на Ближний Восток атомную подводную лодку класса "Огайо", сообщило издание "Гаарец" со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.
Газета напоминает, что с начала 7 октября нынешнего года "войны между Израилем и ХАМАС" США направили в регион два авианосца - "Джеральд Форд" и "Дуайт Д. Эйзенхауэр".
Лодки класса "Огайо" составляют основу стратегических наступательных ядерных сил США и оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами.