Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5,5 км

Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской на Камчатке в понедельник выбросил пепел на высоту 5,5 км над уровнем моря, сообщает институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 258 км на восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Ключевского установлен оранжевый код авиационной опасности, активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

"Извержение вулкана Ключевской закончилось, но крупный горячий лавовый поток, лежащий в Апахончичском желобе, продолжает провоцировать обрушения старой пирокластики с его бортов, результатом которых являются пепловые шлейфы", - отмечают ученые.

По прогнозу, сохраняется опасность в районе вулкана подъема пепла до 7 км над уровнем моря.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю сообщила, что пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На его пути находится поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла.

Зарегистрированных туристских групп в районе вулкана нет. Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям.

Ключевской вулкан начал извергаться в июне этого года. Его активность усилилась с середины октября. Утром 1 ноября извержение вулкана достигло кульминации. В среду Ключевской выбросил череду столбов пепла, высота наибольшего из которых составила 14 км над уровнем моря. 2 ноября на вулкане произошло два пепловых выброса, оба высотой 11 км над уровнем моря. В трех местных поселках прошли небольшие пеплопады.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.