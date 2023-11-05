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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Арестован мужчина, захвативший дочь в заложники в аэропорту Гамбурга

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Разрешилась ситуация с захватом заложницы в аэропорту Гамбурга, сообщает Associated Press.

Мужчина, взявший в заложницы 4-летнюю дочь, арестован, он не оказал сопротивления. Девочка не пострадала.

В ночь на воскресенье мужчина на машине протаранил заграждение и въехал на территорию аэропорта. Он остановил машину близ одного из самолетов и требовал обеспечить ему вылет в Турцию вместе с дочерью.

По данным полиции, мужчина - 35-летний гражданин Турции. Его бывшая супруга заявила в правоохранительные органы о похищении ребенка. Предположительно, причиной его действий стал продолжающийся спор по поводу опеки над дочерью.

Гамбург Турция
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