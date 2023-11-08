Что произошло за день: среда, 8 ноября

Претензии Carlsberg, заболеваемость COVID и новые санкции

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России наблюдается вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако, по ее словам, в этом эпидсезоне нет необходимости прививаться, так как нет рисков смерти и значимых осложнений для популяции. Между тем в стране зарегистрирован десяток случаев заболевания новым подвариантом коронавируса "Пирола".

- Сarlsberg требует от РФ возместить убытки, грозит международным судом из-за "Балтики". Концерн рассчитывал получить около 71 млрд руб. в рамках сделки, сорвавшейся летом, сообщают источники.

- "Российская национальная перестраховочная компания" и глава Росфинмониторинга включены в санкционный список Великобритании. Также Лондон наложил ограничения на ряд российских золотодобытчиков, а также их владельцев и менеджеров. В их числе Nordgold вместе с Мариной Мордашовой, которой принадлежит около 52% акций, и гендиректором Георгием Смирновым. Впервые под санкции подпали компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов.

- ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС. Также Еврокомиссия рекомендует при соблюдении ряда условий предоставить Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС.

- Власти и нефтяники обсуждают возможную отмену запрета экспорта бензина Аи-92, сообщают источники. В правительстве полагают, что рынку не нужно столько бензина с октановым числом 92 и ниже, сколько производится, и можно ослабить запрет на экспорт, а в отношении Аи-95 пока целесообразно сохранить ограничения. Пока решения не принято.

- Басманный суд арестовал замглавы МВД Дагестана по делу о коррупции. Руфату Исмаилову предъявлено обвинение в получении двух крупных взяток, а также в превышении должностных полномочий.

- Кабмин РФ предложил повысить пошлину за выдачу загранпаспорта на 20% с 1 января. Сейчас пошлина составляет 5 тысяч рублей, предлагается 6 тысяч рублей.