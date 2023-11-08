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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Кабмин РФ предложил повысить пошлину за выдачу загранпаспорта на 20% с 1 января

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс об индексации на 20% с 1 января 2024 года государственной пошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения, сейчас пошлина составляет 5 тысяч рублей, предлагается 6 тысяч рублей.

Поправки внесены ко второму чтению налогового законопроекта №448566-8 из бюджетного пакета.

Пошлина за выдачу заграничного паспорта нового поколения детям в возрасте до 14 лет вырастет с 2 500 руб. до 3 тыс. руб.

Ряд поправок коснулся и пошлин для иностранных граждан, проживающих в РФ. Так, за выдачу вида на жительство иностранному гражданину пошлина вырастет с 5 до 6 тыс. руб., за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в РФ - с 350 руб. до 420 руб., за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание - с 1 600 руб. до 1 920 руб.

За выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам пошлина составит 960 руб.

Пошлина за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников вырастет с 10 до 12 тыс. руб. за каждого привлекаемого иностранного работника.

Налоговый кодекс Госдума
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