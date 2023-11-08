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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

В РФ выявлены первые случаи инфицирования новым вариантом COVID-19 "Пирола"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В России зарегистрирован десяток случаев заболевания новым подвариантом коронавируса "Пирола", заболевание которым в первые дни проходит с высокой температурой, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"(Еще) 3 ноября в РФ мы не регистрировали этот вирус. Семь случаев в Санкт-Петербурге и три случая в Москве. Все московские случаи полностью отработали и все они завозные - это россияне, приехавшие с отдыха из Турции и Германии", - сказала Попова журналистам.

"На сегодняшний день мы безусловно ожидаем распространение этого варианта в РФ", - отметила глава ведомства.

По ее данным, данный вариант не вызывает более тяжелого течения заболевания, "но вместе с тем, первые дни проходят очень непросто, с высокой температурой за 38".

Попова призвала граждан для защиты от заражения носить маски, держать в чистоте руки и гаджеты, а также сократить число контактов.

В сентябре в Роспотребнадзоре сообщали, что новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций и является более заразным по сравнению с предшественниками, в РФ есть препараты для эффективного лечения заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 08 ноября 2023 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Москва Петербург
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