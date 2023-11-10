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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

МЧС РФ направит в Египет 25 тонн гуманитарной помощи для населения Газы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ доставит в Египет очередной груз гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"МЧС России направит 25 тонн очередной гуманитарной помощи населению сектора Газа. (...) Самолет Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Казани", - говорится в сообщении.

В составе груза: продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи, пледы.

"Гуманитарный груз будет доставлен на территорию Арабской Республики Египет и передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа", - сообщили в министерстве.

Российская помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова, отметили в ведомстве.

Это уже четвертая партия гуманитарной помощи для населения сектора Газа: в октябре авиация МЧС РФ доставила 27 тонн продуктов питания, а 3 ноября и 5 ноября еще несколько десятков тонн.

Хроника 07 октября – 10 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ил-76 МЧС РФ Сектор Газа
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