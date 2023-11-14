Совет директоров Yandex N.V в ноябре может рассмотреть продажу всех активов в РФ

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров Yandex N.V. в ноябре рассмотрит новые условия реструктуризации бизнеса, предусматривающие продажу всех российских активов и дальнейшее перераспределение вырученных средств через buyback или дивиденды, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, о самой сделке может быть объявлено уже в декабре.

По словам источников Bloomberg, перед продажей все российские активы планируется объединить в одно юрлицо, которое будет зарегистрировано в САР Калининградской области.

Источники добавили, что некоторые российские инвесторы голландской материнской компании смогут конвертировать принадлежащие им акции в бумаги нового российского юрлица.

Недавно "Яндекс" сообщил о получении разрешения подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям на проведение внутренней реструктуризации.

Компания ранее сообщала, что российский бизнес, который будет выделен в отдельную группу компаний, планируется передать в "управление менеджмента" "Яндекса", в то время как Yandex N.V. может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

Сам "Яндекс" сообщал о планах вынести вопрос реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года.

Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что "Яндексу" также необходимо получить согласие и на совершение сделки по разделению бизнеса. По словам министра, материалы по сделке могут быть получены в конце 2023 - начале 2024 года.

За последний год в СМИ фигурировал целый ряд претендентов на активы "Яндекса" из числа крупнейших российских предпринимателей, но ясности в вопросе итогового состава консорциума инвесторов до сих пор нет.

В июне американская биржа Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии успешного проведения реструктуризации бизнеса до конца года. Сохранение листинга не подразумевает возобновление торгов, которые были приостановлены 28 февраля 2022 года.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).