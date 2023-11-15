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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Рекордную жару зафиксировали в Рио-де-Жанейро

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В одном из крупнейших городов Бразилии Рио-де-Жанейро побит температурный рекорд, сообщают в среду латиноамериканские СМИ.

По данным местных метеорологических служб, воздух накануне прогрелся до 39 градусов по Цельсию. При этом власти пояснили, что этот показатель не отражает то, как жара ощущалась. По подсчетам метеорологов, эта температура ощущалась жителями как 58,5 градуса по Цельсию, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в этом городе за историю метеонаблюдений. Предыдущим рекордом подобной "ощущаемой" жары считался показатель в 58 градусов, который зарегистрировали в феврале 2023 года.

В 15 штатах на юго-востоке, севере и в центральной части Бразилии объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремально жаркой погоды. Под эту категорию попала и столица страны Бразилиа.

Жара охватила многие районы Бразилии на минувших выходных. По информации национального регулятора электроэнергетики, в стране фиксируется рекордный уровень потребления энергии, в частности из-за использования кондиционеров.

Рио-де-Жанейро Бразилия
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