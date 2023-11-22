МЧС России доставит 40 тонн гуманитарной помощи беженцам из Карабаха

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - МЧС России по указанию президента и поручению правительства доставит в Армению гуманитарную помощь беженцам из Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба министерства.

"Авиация МЧС РФ доставит гуманитарный груз общей массой 40 тонн, в составе которого продукты питания, одеяла и передвижная электростанция", - говорится в сообщении.

Спецборт Ил-76 с этим грузом уже вылетел из аэропорта "Жуковский" в Ереван.

После военных действий в Нагорном Карабахе в сентябре и решения руководства непризнанной республики о ее ликвидации, из региона начался исход армянского населения на территорию Армении. В последний раз в Ереване сообщали, что в Армению въехали 100 632 жителя Нагорного Карабаха.