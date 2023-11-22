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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Турция готова стать гарантом безопасности в конфликте Израиля и ХАМАС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил о готовности Анкары вместе с другими странами взять на себя роль гаранта в "новой структуре безопасности" на Ближнем Востоке. Как передает Anadolu, он заявил об этом на виртуальном саммите "Большой двадцатки".

Он призвал лидеров G20 "взять на себя инициативу реализации принципа сосуществования двух государств" для урегулирования палестино-израильского конфликта.

При этом, он отметил, что "ничего из того, что происходит в Газе нельзя объяснить правом (Израиля - ИФ) на самозащиту". "Очевидно, что совершаются военные преступления, преступления против человечности", - считает Эрдоган.

10 октября Эрдоган и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре оба заявили о готовности активно содействовать прекращению огня между ХАМАС и Израилем и возобновлению переговоров. После этого Эрдоган не раз критиковал Израиль за военные действия в Газе, называл его террористическим государством, обещал подать на Израиль в суд и возлагал на Запад ответственность за эскалацию ситуации.

В ночь на 22 ноября стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня для обмена части заложников на палестинских заключенных израильских тюрем. Пока соглашение не вступило в силу, по данным СМИ, это произойдет утром 23 ноября.

Реджеп Тайип Эрдоган Израиль G20 Турция ХАМАС
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