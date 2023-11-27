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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Столтенберг призвал Иран побудить союзников перестать дестабилизировать Ближний Восток

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Иран должен остановить дестабилизирующие действия проиранских сил на Ближнем Востоке, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы стали свидетелями ударов беспилотников и ракетных установок по позициям США в Ираке и в Сирии, а также нападений на коммерческие суда. Это усиливает риск эскалации. Иран должен обуздать своих пособников", - сказал он.

Столтенберг отметил, что действия проиранских сил осуществляются на фоне широкого присутствия НАТО на Ближнем Востоке, в том числе, в рамках миссии альянса по наращиванию своего потенциала в Ираке.

Ближний Восток Иран Йенс Столтенберг НАТО
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