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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Суточная добыча нефти продолжает падать в Казахстане из-за энергоаварии на западе страны

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки, 14 августа, в Казахстане было добыто 209,3 тыс. тонн нефти, свидетельствуют данные ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса при Минэнерго Казахстана.

10 августа, за день до аварии на МАЭК, из-за которой введено ограничение в подаче электроэнергии в Мангистауской области (на западе Казахстана), добыча нефти достигала 232 тыс. тонн. Таким образом, снижение добычи составляет 9,8%.

Накануне в Минэнерго Казахстана не исключили, что перебои в энергоснабжении в основном нефтедобывающем регионе страны могут сказаться на планах добычи нефти на 2023 год.

Напомним, по ранее озвученным прогнозам главы Минэнерго Алмасадама Саткалиева, в 2023 году в Казахстане планировали добыть 89-90 млн тонн нефти.

11 августа В Мангистауской области (на западе Казахстана) произошло масштабное отключение электроэнергии в связи с аварией на МАЭК. По данным системного оператора KEGOC, произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к последующим отключениям потребителей - в Атырауском энергоузле на 45 МВт, в Мангистауском энергоузле на 98 МВт. В этот же день произошла еще одна авария: отключился блок N3 на ТЭС МАЭК со снижением нагрузки на 147 МВт, что привело к ограничению потребления электрической мощности на 55 МВт в Атырауском энергоузле и на 35 МВт в Мангистауском энергоузле.

В Мангистауской области с 13 августа введены частичные ограничения на потребление электрической энергии. Ожидается, что циклические отключения потребителей будут продолжительностью от 3 до 5 часов с целью ограничения объёма потребляемой энергии до устранения аварии на МАЭК. Также введено ограничение по подаче электроэнергии промышленным объектам в пользу подачи для бытовых потребителей.

Это не первая крупная авария на МАЭК за последнее время. 3 июля на МАЭК из-за резкого увеличения подпитки на котле произошла вынужденная остановка энергоблока N1, которая привела к сбою в энергоснабжении запада Казахстана, где сосредоточены основные нефтедобывающие месторождения республики. В результате данного сбоя были обесточены несколько крупных предприятий в области ТЭК, что повлияло на добычу нефти, ее отгрузку и переработку.

Казахстан Атырау
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