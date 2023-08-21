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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Суточная добыча нефти в Казахстане восстановилась после ликвидации энергоаварии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Казахстане за минувшие сутки, 20 августа, составила 234,3 тыс. тонн нефти, говорится в материалах ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса при Минэнерго.

Как пояснили в ведомстве, производство восстановилось после ликвидации аварии на Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК).

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Как сообщалось, 11 августа в Мангистауской области на западе Казахстана произошло масштабное отключение электроэнергии в связи с аварией на МАЭК. Отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 привело к последующим отключениям потребителей - в Атырауском энергоузле на 45 МВт, в Мангистауском энергоузле на 98 МВт. В тот же день произошла еще одна авария: отключился блок N3 на ТЭС МАЭК со снижением нагрузки на 147 МВт, что привело к ограничению потребления электрической мощности на 55 МВт в Атырауском энергоузле и на 35 МВт в Мангистауском энергоузле.

После аварии на МАЭК суточная нефтедобыча начала падать: если 10 августа, за день до инцидента, производство достигало 232 тыс. тонн, то к 14 августа оно сократилось на 9,8%, до 209,3 тыс. тонн в сутки.

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В результате аварии Минэнерго Казахстана скорректировало прогноз добычи нефти на 2023 год в сторону понижения - с 90,5 млн до 89,4 млн тонн.

Как пояснял министр энергетики Алмасадам Саткалиев, из-за ограничений в подаче электроэнергии план по суточной добыче не выполнялся примерно на 12 тыс. тонн в день.

Это не первая крупная авария на МАЭК за последнее время. Вечером 3 июля из-за резкого увеличения подпитки на котле аварийно остановился энергоблок №1, что вызвало наброс мощности на транзитную ЛЭП 220 кВ Актау - Атырау - Уральск - ЕЭС России, в результате чего сработала противоаварийная автоматика с отключением линий 220 кВ Тенгиз-Бейнеу. Развитие аварии перешло на Атырауский энергоузел с выведением в изолированную работу (от транзитной ЛЭП 220 кВ) электростанций "Тенгизшевройла" (оператор разработки месторождения Тенгиз), NCOC (оператор Кашагана), Атырауской ТЭЦ, Атырауского НПЗ, КТК-К, половины города Атырау и районов области. Ремонт блока был завершен 9 июля, запустить его удалось со второй попытки.

Казахстан нефть
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