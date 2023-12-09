Меню, подписанное Мао Цзэдуном, ушло молотка за четверть миллиона долларов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Официальное меню для государственного банкета с подписью бывшего главы КНР Мао Цзэдуна было продано с аукциона за 275 000 долларов, сообщает Associated Press.

Находящийся в Бостоне аукционный центр RR Auction заявил о продаже меню, предназначенного для банкета, состоявшегося в Пекине 19 октября 1956 года и посвященного первому государственному визиту в Китай премьер-министра Пакистана Хусейна Шахида Сухраварди.

Меню было подписано шариковой ручкой шестью китайскими государственными деятелями, включая Мао Цзэдуна и премьер-министра Чжоу Эньлая. На банкете были представлены блюда обеих стран и такие деликатесы, как "Консоме из ласточкиного гнезда и белых опят", "Плавник акулы в коричневом соусе" и "Жареная утка по-пекински".

"Держать в руках меню, подписанное Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем, - значит держать в руках частичку прошлого, которая рассказывает историю дипломатического взаимодействия, культурного обмена и установления дружеских отношений, которые сохранились на протяжении десятилетий", - сказал Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент RR Auction.

Другие предметы, проданные с аукциона, включали полностью исправную шифровальную машину Enigma времен Второй мировой войны (продана за 206 253 доллара), подписанный Томасом Эдисоном патент на электрическую лампочку (продан за 22 154 доллара), и чек на 4,01 доллара, подписанный Стивом Джобсом в 1976 году для компании RadioShack (продан за 46 063 доллара).