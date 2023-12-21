Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Ким Чен Ын заявил, что КНДР без колебаний нанесет ответный ядерный удар

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты на этой неделе продемонстрировал готовность без колебаний нанести ядерный удар в ответ на соответствующие провокации, сообщает ЦТАК.

"Военная деятельность (...) стала демонстрацией лояльности и твердой позиции вооруженных сил КНДР, защищающих суверенитет страны, а также четким объяснением режима наступательного противодействия и эволюции ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которыми КНДР, не колеблясь, нанесет даже ядерный удар, когда враг спровоцирует ее ядерным оружием", - приводит слова Ким Чен Ына агентство.

Данное заявление лидер КНДР сделал во время встречи с военными Краснознаменной второй роты Главного управления ракетостроения, которые участвовали в учениях по запуску МБР "Хвасон-18".

Он подчеркнул, что суверенные права страны могут быть гарантированы только с помощью "могучей силой".

"Подлинной обороноспособностью и защитой прочного мира является наличие реальной возможности для превентивного нападения на врага в любом месте", - отметил Ким Чен Ын.

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что Северная Корея провела испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18".

Как заявили в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS), 18 декабря КНДР запустила ракету дальнего радиуса действия из Пхеньяна или его окрестностей в 8:24 утра (2:24 по мск) понедельника, она пролетела около 1 тыс. км и упала в Японское море.

КНДР Ким Чен Ын Хвасон-18
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидер ХАМАС отказался от продления перемирия

Лидер ХАМАС отказался от продления перемирия

Макрон пообещал продолжить помощь Украине

Макрон пообещал продолжить помощь Украине

Йеменские хуситы пригрозили атаками по кораблям ВМС США

США и Британия разъяснили, как не подпасть под санкции при перевозке нефти РФ

США и Британия разъяснили, как не подпасть под санкции при перевозке нефти РФ

Что произошло за день: среда, 20 декабря

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью
Обострение палестино-израильского конфликта

Впервые с октября Израиль уже сутки не подвергается ракетным обстрелам из Газы

Минск продлит на 2024 год безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии и Польши

Совет ЕС и Европарламент договорились о правилах легальной миграции в Евросоюз

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });