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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Лидер ХАМАС отказался от продления перемирия

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Палестинская группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля о прекращении огня сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из числа представителей Египта.

Как говорится в публикации, лидер ХАМАС Исмаил Хания во время посещения Египта и встречи с представителями разведки "якобы сказал, что он был там, чтобы добиться полного прекращения огня и увеличения гуманитарной помощи" в качестве условия для начала любых переговоров.

Он также потребовал освободить всех палестинских заключенных в обмен на 100 заложников.

Один из палестинских чиновников заявил, "позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, ХАМАС хочет полного прекращения израильской войны в Газе".

Накануне газета The Jerusalem Post со ссылкой на информированные источники писала, что Израиль сообщил Катару, о готовности по крайней мере к недельному прекращению боевых действий. Взамен Израиль требует освобождения 40 заложников, которых ХАМАС по-прежнему удерживает в анклаве.

Ранее израильские СМИ сообщали, что в военном кабинете министров Израиля обсуждается вопрос о новой сделке ХАМАС по освобождению заложников.

По данным The Jerusalem Post, этот же вопрос обсуждался на переговорах в Норвегии главы израильской разведывательной службы "Моссад" Дэвида Барни и премьер-министра Катара шейха Мохаммед бин Абдулрахмана Аль-Тани.

В то же время ХАМАС распространила заявление, в котором говорится, что группировка не согласится на новую сделку по освобождению заложников, "пока агрессия против нашего народа не прекратится раз и навсегда".

ХАМАС Израиль Египет сектор Газа
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