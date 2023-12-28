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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Репатрианты из РФ составили более 70% всех приехавших в Израиль в 2023 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россияне составили подавляющее большинство репатриантов, прибывших в Израиль в 2023 году, свидетельствуют данные израильского Центрального статистического бюро, опубликованные СМИ в четверг.

В течение 2023 года в Израиль прибыли около 45 тыс. репатриантов против 73 тыс. в 2022 году. 70,3% репатриантов приехали в течение 2023 года из России, 4,5% - с Украины, 3,8% - из Белоруссии, 2,1% - из Франции, говорится в отчете статистического бюро.

По его данным, с сентября 2023 года наблюдается снижение темпов репатриации, что объясняется военной операцией "Железные мечи" в секторе Газа.

Общая численность населения Израиля составляет 9,84 млн человек, из которых 73% - евреи и 21% - арабы.

В течение 2023 года население Израиля пополнилось еще 179 тысячами человек, что говорит о приросте населения в 1,9%.

Увеличение численности населения на 72% произошло за счет естественного прироста и на 28% - за счет репатриантов. Темпы прироста населения снизились в сравнении с 2022 годом, когда этот показатель составил 2,2%.

Израиль РФ
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