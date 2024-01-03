Морозы ниже 35 градусов установились на севере Финляндии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - На севере Финляндии столбик термометра опустился в среду до -35С. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на финскую метеослужбу.

Особенно сильно низкая температура воздуха ощущается в Лапландии из-за ветра.

Накануне в стране был зафиксирован температурный рекорд этой зимы - минус 38,7С.

По данным метеорологов, морозы могут ослабнуть к воскресенью.

Из-за морозов накануне происходили перебои с движением поездов, они двигались с опозданием в 15-45 минут, некоторые поезда были отменены.