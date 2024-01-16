Российских туристов на Маврикии предупредили о последствиях циклона "Белал"

Циклон прошел, но осталось волнение, сильный ветер и подтопления

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Находящимся на Маврикии российским туристам советуют соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах из-за возможных последствий прохождения циклона "Белал" необходимо соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах, сообщает посольство России на острове.

"В период между 4 и 7 часами утра по местному времени 16 января циклон "Белал" прошел на максимально близком расстоянии от южной оконечности Маврикия и стал отдаляться от острова. По заявлению маврикийских властей, он больше не представляет собой угрозы для островного государства. Вместе с тем остается опасность, связанная с сильным ветром, наличием больших волн, а также разнообразными последствиями вчерашнего наводнения. Поэтому всем находящимся на острове рекомендуем проявлять бдительность, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах", - сообщили дипломаты.

По оценкам туроператоров, на острове может находиться около 1 тысячи российских туристов, они должны находиться в безопасности в своих отелях.

"Жалоб или просьб досрочно прервать отдых от российских туристов не поступало. Отказов от забронированных туров также нет, новые заявки на поездки на остров поступают", - сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Циклон "Белал" 15 января принес на Маврикий сильные ветры, дожди, наводнение. В результате один человек погиб, пострадала инфраструктура острова, были отключения электричества. Власти оценивают масштаб повреждений, передвижение по улицам пока ограничено.

Международный аэропорт столицы острова Порт-Луи закрыт, часть рейсов отменена или задержана.

"На рейсы "Аэрофлота" из Москвы это пока не повлияло: вылет следующего рейса ожидается только 17 января, в среду. Соответственно, на Маврикий он прилетит только утром в четверг", - сообщили в АТОР.

"Аэрофлот" начал выполнять рейсы из Москвы на Маврикий 23 декабря.