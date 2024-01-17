Что случилось этой ночью: среда, 17 января

Байден и лидеры Конгресса США обсудят помощь Украине, хуситы повредили судно в Красном море, Ирак пожаловался на Иран в Совбез ООН

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Джо Байден обсудит с лидерами Конгресса помощь Украине и Израилю. Ожидается, что во встрече примут участие лидеры демократов и республиканцев в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократов в палате Хаким Джеффрис.

- Израиль разрешил ввоз гумпомощи и медикаментов в сектор Газа в обмен на лекарства для заложников. Медикаменты и гумпомощь отправят в среду двумя самолетами вооруженных сил Катара из Дохи (столица страны) в египетский Эль-Ариш, откуда груз транспортируют в Газу.

- Российские военные сбили над Белгородской областью семь украинских ракет "Ольха" и четыре БПЛА. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал, есть разрушения в жилом секторе Белгородского района, один поселок остался без электричества.

- Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по грузовому судну в Красном море. Судно получило повреждения, но осталось на плаву и продолжило движение, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

- МИД Ирака подал жалобу на Иран в Совбез ООН. "Иранская ракетная агрессия (...) привела к жертвам среди мирного населения, ранениям других лиц и ущербу общественной и частной собственности", - заявило внешнеполитическое ведомство.



- Эммануэль Макрон надеется, что ЕС станет "третьим полюсом стабильности" наряду с США и КНР. Президент Франции отметил, что положение страны в мире соответствует ее дипломатической истории и позволяет вести диалог со всеми, иметь союзников, выбирать союзы, быть державой, выстраивающей новые равновесия и решения, и избегать большого раскола между Севером и Югом.