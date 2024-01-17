Макрон надеется, что ЕС станет "третьим полюсом" стабильности наряду с США и КНР

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что равновесие в мире нарушено напряженностью между США и КНР, носящей структурный характер, и есть риск, что Европа будет этим затронута.

"Поэтому я хочу более сильной Европы. В одиночку Франция не сможет сопротивляться этой напряженности. Нужна более суверенная Европа, то есть которая имеет союзником США, но которая не должна от них зависеть. Мы должны быть своего рода "третьим полюсом" стабильности, существующим при напряженности, которая, возможно, вырастет, но не дестабилизирует его", - сказал Макрон на пресс-конференции в Париже, завершившейся в ночь на среду.

По словам главы государства, сбалансированное положение Франции в мире, чего он всегда добивался, соответствует ее дипломатической истории и позволяет вести диалоги со всеми, иметь союзников, выбирать союзы, быть державой, выстраивающей новые равновесия и решения, и особенно избегать большого раскола между Севером и Югом.

Еще одним источником нарушения равновесия он назвал "члена Совета Безопасности - Россию, которая решила не соблюдать Устав ООН", и "это новый факт последних лет". А Франция стремится вновь выстроить основанный на правилах мировой порядок. Это, отметил Макрон, требует сильной дипломатии, обращенной ко всем.

Для этого также "нужна сильная экономика как французская, так и европейская, которая не зависит ни финансово, ни технологически, ни в плане научном ни от Китая, ни от США". Кроме того, нужна сильная армия. И нужна сильная Европа, позволяющая противостоять новым дисбалансам, объяснил французский президент.

Отвечая на дополнительный вопрос о возможной перспективе избрания Дональда Трампа президентом США, Макрон сказал, что всегда придерживался принципа работать с тем руководителем, которого избирал его народ, и вести диалог в интересах Франции с кем бы то ни было. Он напомнил, что во время своего первого президентского мандата взаимодействовал с Трампом, и порой удавалось добиваться позитивного результата, хотя были и провалы.

"В более широком смысле я полагаю, что не надо сосредоточиваться на персоналии. Нужно иметь ясное видение того, что США - это наш великий союзник, который разделяет наши ценности", - заявил французский президент.