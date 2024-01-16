Хуситы повредили торговое судно в Красном море ракетным ударом

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы во вторник нанесли ракетный удар по грузовому судну Zografia, шедшему под флагом Мальты в южной части Красного моря, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Судно получило повреждения, но остается на плаву и продолжает движение по Красному морю, отмечается в сообщении.

Командование также сообщило, что после нападения 15 января на контейнеровоз Gibraltar Eagle под флагом Маршалловых островов уничтожили во вторник четыре установки противокорабельных баллистических ракет хуситов. Уточняется, что эти ракеты были подготовлены к запуску и представляли непосредственную угрозу как торговым судам, так и кораблям ВМС США в регионе.