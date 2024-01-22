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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вышли из Владивостока в море для выполнения поставленных задач, сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"Отряду кораблей ТОФ предстоит выполнить обширный комплекс задач, в том в числе с действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и посещением портов иностранных государств в рамках деловых заходов", - говорится в сообщении.

При выходе из главной базы флота корабли отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный район.

В заливе Петра Великого корабли приняли на борт вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. Экипажи вертолетов совершили перелет с аэродрома базирования в Приморском крае, в ходе которого отработали задачи тренировочного полета.

ТОФ Владивосток
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