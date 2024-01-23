Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Великобритания подтвердила новые удары по Йемену

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Великобритания совместно с США в понедельник нанесла новые удары по объектам хуситов в Йемене, сообщает министерство обороны Соединенного Королевства.

"Четыре самолета королевских ВВС Typhoon FGR4 при поддержке пары танкеров Voyager присоединились к силам США в преднамеренном ударе по объектам хуситов в Йемене", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что британские самолеты использовали высокоточные управляемые бомбы Paveway IV для поражения нескольких целей на двух военных объектах в окрестностях аэродрома Сана.

"Эти объекты использовались для продолжения недопустимых нападений на международное судоходство в Красном море", - заявляют в Минобороны.

При планировании ударов был применен очень тщательный анализ, чтобы свести к минимуму любой риск жертв среди гражданского населения, добавили там.

При этом источники в Пентагоне сообщили телеканалу CNN, что США и Великобритания нанесли удары менее чем по 10 объектам.

В рамках ударов США задействовали истребители-бомбардировщики, поднимавшиеся с авианосца "Эйзенхауэр", который находится в Красном море.

В свою очередь, телеканал Al Mayadeen сообщает, что авиаудары были нанесены по нескольким районам в Сане и ее окрестностях.

Удары были направлены на авиабазу Аль-Дайлами к северу от Саны и лагеря Аль-Хафа к востоку. Также ударам подвергся район Радаа в провинции Аль-Байда в центральной части Йемена и населенные пункты в мухафазах Таиз и Хаджа.

Великобритания Йемен хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США и Великобритания нанесли новые удары по военным объектам йеменских хуситов

США ввели санкции против физлиц, связанных с КСИР и ХАМАС

США ввели санкции против физлиц, связанных с КСИР и ХАМАС

США обсуждают с партнерами по G7 сложные аспекты по теме замороженных активов РФ

Что произошло за день: понедельник, 22 января

Парламент Турции планирует проголосовать по заявке Швеции в НАТО на этой неделе

Парламент Турции планирует проголосовать по заявке Швеции в НАТО на этой неделе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Регулятор США рекомендовал авиакомпаниям проверить еще одну модель Boeing 737

Регулятор США рекомендовал авиакомпаниям проверить еще одну модель Boeing 737

Палестинская администрация согласна получать собираемые Израилем налоги без средств для Газы

Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn

Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn

Песков подтвердил планирование скорых переговоров Путина и Лукашенко

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });