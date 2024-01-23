Великобритания подтвердила новые удары по Йемену

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Великобритания совместно с США в понедельник нанесла новые удары по объектам хуситов в Йемене, сообщает министерство обороны Соединенного Королевства.

"Четыре самолета королевских ВВС Typhoon FGR4 при поддержке пары танкеров Voyager присоединились к силам США в преднамеренном ударе по объектам хуситов в Йемене", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что британские самолеты использовали высокоточные управляемые бомбы Paveway IV для поражения нескольких целей на двух военных объектах в окрестностях аэродрома Сана.

"Эти объекты использовались для продолжения недопустимых нападений на международное судоходство в Красном море", - заявляют в Минобороны.

При планировании ударов был применен очень тщательный анализ, чтобы свести к минимуму любой риск жертв среди гражданского населения, добавили там.

При этом источники в Пентагоне сообщили телеканалу CNN, что США и Великобритания нанесли удары менее чем по 10 объектам.

В рамках ударов США задействовали истребители-бомбардировщики, поднимавшиеся с авианосца "Эйзенхауэр", который находится в Красном море.

В свою очередь, телеканал Al Mayadeen сообщает, что авиаудары были нанесены по нескольким районам в Сане и ее окрестностях.

Удары были направлены на авиабазу Аль-Дайлами к северу от Саны и лагеря Аль-Хафа к востоку. Также ударам подвергся район Радаа в провинции Аль-Байда в центральной части Йемена и населенные пункты в мухафазах Таиз и Хаджа.