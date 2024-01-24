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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Китайский ЦБ снизит норму резервирования для банков на 0,5 п.п. с 5 февраля

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) с 5 февраля снизит норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта (п.п.), заявил глава регулятора Пань Гуншэн.

В минувшем году китайский ЦБ дважды снижал RRR. Для крупных банков норма составляет 10,5%.

Кроме того, с учетом курса денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы США, от которой рынки ожидают скорого снижения процентных ставок, у НБК должно появиться больше пространства для маневра в отношении собственной ДКП, приводит газета Financial Times слова Пань Гуншэна.

Согласно официальным данным, потребительские цены в Китае в декабре 2023 года снизились третий месяц подряд – на 0,3% в годовом выражении.

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