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Народный банк Китая сделает приоритетом стабилизацию цен на разумном уровне

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Китай будет проводить более активную налогово-бюджетную политику и умеренно либеральную денежно-кредитную политику, уделяя приоритетное внимание стабилизации цен на разумном уровне, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на ежеквартальный отчет Народного банка Китая (НБК).

НБК пообещал по мере необходимости использовать сочетание различных денежных инструментов, включая процентные ставки и резервные требования для банков, для поддержания достаточной ликвидности в финансовой системе исходя из внутренних и международных экономических и финансовых условий.

Инструментарий денежно-кредитной политики Китая постоянно обогащается, а диапазон функций - расширяется, отметил ЦБ.

Также он заявил о намерении предпринимать действия, направленные на стабилизацию рынка недвижимости.

Китайские власти намерены углублять рыночную реформу обменного курса, укреплять устойчивость валютного рынка и усиливать мониторинг трансграничных потоков капитала, стремясь обеспечить стабильность юаня на сбалансированном уровне.

Китай активизирует проведение институциональных реформ и политику открытости финансового рынка, а также примет меры по расширению глобального использования юаня в трансграничной торговле и инвестициях и углублению международного валютного сотрудничества.

НБК ожидает сохранения стабильного роста экономики страны в 2025 году.

Как сообщается в отчете, стимулирующие меры, принятые в конце 2024 года, уже начали оживлять производство и спрос, улучшать настроения на рынке, что будет способствовать дальнейшему сохранению динамики восстановления китайской экономики.

Внутренний спрос демонстрирует значительный потенциал улучшения, а меры по стимулированию потребления и инвестиций приносят заметные результаты. В частности, розничные продажи бытовой техники в 2024 году выросли на 11,8%.

С 2013 года НБК понижал норматив обязательных резервов (RRR) для банков 29 раз, в результате чего его средний уровень опустился до 6,6% с 20,1%.

Китая НБК Народный банк Китая
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