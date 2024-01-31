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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Норвегия готовится к сильнейшему за 30 лет шторму

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Власти Норвегии призвали жителей страны не покидать дома и соблюдать повышенную осторожность в связи с приближением шторма "Ингунн", который метеорологи уже называют самым мощным за последние 30 лет, сообщает в среду агентство Associated Press.

Ожидается, что в среду шторм обрушится на центральную часть Норвегии, а в четверг переместится на север. Власти королевства объявили "красный", наивысший, уровень опасности в районе города Тронхейм и на Лофотенских островах.

Норвежская полиция предупредила, что на побережье будут дуть ветры "ураганной силы" с порывами от 126 до 180 км/ч. В связи с этим авиакомпании и паромные компании прогнозируют перебои в работе.

Некоторые операторы паромов, обеспечивающие сообщение между островами Норвегии, уже объявили о приостановке рейсов. Кроме того, власти распорядились закрыть некоторые школы, перекрыть автомобильные дороги, тоннели и мосты в горных районах страны.

Норвегия
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