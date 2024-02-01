США атаковали 10 дронов хуситов в Йемене

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в среду нанесли авиаудары по беспилотникам хуситов в Йемене, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США.

Отмечается, что эти удары являются последними в серии атак на оружие хуситов.

CBS News со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны Бахрейна уточняет, что США нанесли удар по 10 готовящимся к запуску беспилотникам на западе Йемена.

"Высокопоставленный представитель министерства обороны в Бахрейне только что сообщил нам, что (...) истребители F-18 Super Hornets разбомбили 10 беспилотных летательных аппаратов в западном Йемене, которые готовились к запуску", - следует из сообщения главреда CBS Evening News Норы О'Доннелл в соцсети X.