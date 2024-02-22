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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Большой десантный корабль ВМС США зашел в Норвегию

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американский десантный корабль-док USS Gunston Hall с отрядом морской пехоты на борту прибыл в заполярный норвежский порт Харстад, сообщил 6-й оперативный флот США.

Заход осуществлен в рамках участия американского корабля в натовских учениях Steadfast Defender 2024. Американский большой десантный корабль USS Gunston Hall с полным водоизмещением 16 тыс. тонн оснащен доковой камерой для четырех амфибийных десантных барж на воздушной подушке (типа LCAC). В состав вооружения входят зенитная артиллерия и противокорабельные ракеты. На корабле размещаются 500 морских пехотинцев.

В настоящее время к берегам северной Норвегии также направляются британский авианосец HMS Prince of Wales в сопровождении восьми кораблей, авианосец ITS Giuseppe Garibaldi и большой десантный корабль ITS San Giorgio ВМС Италии, канадский фрегат HMCS Charlottetown, французская, американская и британская подлодки и три испанских корабля.

Натовские корабли - всего около 50 - принимают участие в морском элементе программы Steadfast Defender по отработке защиты северной Норвегии, Швеции и Финляндии от атаки.

Союзники по альянсу планируют провести ряд крупных военно-морских операций, в том числе десантную.

Крупнейшие с 1988 года военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 формально начались 22 января. По сообщению НАТО, операции в рамках учений продлятся до 31 мая.

НАТО США Норвегия
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