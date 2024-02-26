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Парламент Венгрии избрал Тамаша Шуйока президентом

Парламент Венгрии избрал Тамаша Шуйока президентом
Председатель Конституционного суда Венгрии Тамаш Шуйок (справа)
Фото: Marton Monus/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Венгерский парламент проголосовал за назначение председателя Конституционного суда страны Тамаша Шуйока на пост президента Венгрии. Об этом сообщил в понедельник представитель правительства страны Золтан Ковач.

"Венгерский парламент избрал Тамаша Шуйока следующим президентом Венгрии", - написал Ковач в соцсети X.

Шуйок стал кандидатом от правящей партии "Фидес" и ее младшего партнера по коалиции Христианско-демократической народной партии.

Ранее в понедельник венгерский парламент единогласно принял отставку президента Каталин Новак.

10 февраля Новак заявила об отставке на фоне возмущения общественности по поводу ее решения помиловать мужчину, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми.

Издание Hungary Today сообщало, что, по словам Новак, она "приняла решение о помиловании, полагая, что осужденный не злоупотреблял своим положением по работе с детьми". "Я была неправа", - добавила она.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что предложит поправку к Конституции о праве на помилование, которая исключила бы осужденных, причастных к делам о жестоком обращении с детьми.

Венгрия Тамаш Шуйока
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