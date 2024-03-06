Армия опровергла заявление о появлении принцессы Уэльской на марше в июне

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Британская армия удалила со своего сайта заявление о том, что принцесса Уэльская примет участие в мероприятии в июне, сообщает The Guardian. По данным СМИ, информация была опубликована без одобрения Кенсингтонского дворца.

Билеты, продаваемые на марш знамени, который состоится 8 июня в Лондоне, рекламировали выступление Кэтрин. Подробности мероприятия, как сообщается, были опубликованы в связи с ролью принцессы Уэльской в ​​качестве полковника Ирландского гвардейского полка, который в этом году несет свое знамя.

Кэтрин, перенесшая в январе операцию на брюшной полости, не появлялась на публике с конца декабря 2023 года, все мероприятия с ее участием были отменены. Точная дата ее возвращения к общественным обязанностям пока не названа, однако, по сообщениям СМИ, Кэтрин должна была выздоравливать как минимум до Пасхи.