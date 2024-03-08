Совет МАГАТЭ принял резолюцию о гарантиях на Украине, подготовленную Киевом

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Совет управляющих МАГАТЭ после дебатов по ядерной и физической ядерной безопасности, а также гарантиям на Украине, проголосовал за резолюцию, представленную Киевом, сообщил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

""За" проголосовали 20 государств (минус шесть по сравнению с предыдущими случаями), 12 воздержались (их число увеличилось вдвое)", - следует из сообщения в телеграм-канале Ульянова.

Постпред подчеркнул, что "Россия и Китай проголосовали против".