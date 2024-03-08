Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Совет МАГАТЭ принял резолюцию о гарантиях на Украине, подготовленную Киевом

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Совет управляющих МАГАТЭ после дебатов по ядерной и физической ядерной безопасности, а также гарантиям на Украине, проголосовал за резолюцию, представленную Киевом, сообщил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

""За" проголосовали 20 государств (минус шесть по сравнению с предыдущими случаями), 12 воздержались (их число увеличилось вдвое)", - следует из сообщения в телеграм-канале Ульянова.

Постпред подчеркнул, что "Россия и Китай проголосовали против".

МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Швеция вступила в НАТО

Парижская квартира Карла Лагерфельда выставлена на продажу за 5,3 млн евро

Парижская квартира Карла Лагерфельда выставлена на продажу за 5,3 млн евро

Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти" до 10 сентября

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу

Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен Юрий Кудимов лишены литовского гражданства

Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен Юрий Кудимов лишены литовского гражданства

Швеция 7 марта официально станет 32-м членом НАТО

ЕНП одобрила кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрание главой Еврокомиссии

ЕНП одобрила кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрание главой Еврокомиссии

Tesla выпала из топ-10 компаний с крупнейшей капитализацией в США

Tesla выпала из топ-10 компаний с крупнейшей капитализацией в США

Премьер Эстонии отказалась от выдвижения на пост главы Еврокомиссии

Израиль готов к операции против "Хезболлы", если соглашения с Ливаном не будет до 15 марта

Израиль готов к операции против "Хезболлы", если соглашения с Ливаном не будет до 15 марта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });