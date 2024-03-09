Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 47 дронов в четырех регионах РФ

41 беспилотник перехвачен над Ростовской областью

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение ночи перехватили 47 украинских беспилотников над четырьмя регионами, из них 41 дрон уничтожен над Ростовской областью, сообщили в Министерстве обороны России в субботу утром.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о массовой ночной атаке дронов на Таганрог, которую отразила российская ПВО. В результате атаки есть пострадавший - сотрудник МЧС, участвовавший в устранении ее последствий.