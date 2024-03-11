Бывший советник премьера Грузии по связям с Россией объяснил свою отставку

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Оставивший должность советника премьер-министра Грузии по связям с Россией и назначенный просто советником главы правительства Зураб Абашидзе сообщил журналистам, что сам просил об отставке еще несколько месяцев назад тогдашнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

"У всего есть начало и всему есть конец. Я занимал эту должность с 2012 года, когда ситуация была крайне сложной. Тогдашний премьер-министр Бидзина Иванишвили решил начать двусторонний неформальный диалог с Россией по гуманитарным и торгово-экономическим вопросам, чтобы снизить высокий градус напряженности. Этот формат действует и сегодня", - сказал он.

Одним из главных достижений действия неформального формата переговоров Абашидзе назвал освобождение из заключения в российских тюрьмах большого числа грузинских граждан, обвиненных в 2008 году в шпионаже.

"Мы смогли добиться освобождения этих граждан и возвращения их на родину", - сказал он.

Он обратил внимание, что формат неформального диалога Грузии с Россией приветствовали представители Евросоюза и США.

Абашидзе выразил уверенность, что новый советник премьер-министра по связям с Россией Георгий Каджая успешно продолжит начатую работу.