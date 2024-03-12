ЕК намерена обсудить со странами ЕС использование активов РФ для Украины

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил о намерении ЕК обсуждать с государствами-членами ЕС использование в интересах Украины замороженных активов РФ.

"После того, как Совет (ЕС) единогласно принял наше предложение о непредвиденных прибылях (от активов РФ - ИФ), у нас есть юридическая ясность и условия, позволяющие использовать эти доходы для поддержки Украины. Мы полны решимости сделать следующий шаг, чтобы позволить перенаправить эти доходы в бюджет ЕС на благо Украины. Теперь это будет обсуждаться с государствами-членами", - сказал Домбровскис во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

Он также сообщил, что только что вернулся из поездки в Киев, где обсуждал ситуацию с поддержкой Украины Евросоюзом.

"В начале этого месяца вступил в силу механизм финансирования Украины, что открывает путь к выплате промежуточных средств в размере 4,5 млрд евро, запланированной позднее в этом месяце. И мы ожидаем произвести еще один платеж в размере 1,5 млрд евро в апреле", - отметил зампред ЕК.

По его словам, Еврокомиссия намерена "помочь Украине сократить дефицит финансирования со стабильными и предсказуемыми выплатами ЕС до 2027 года".

Совет ЕС объявил 12 февраля о своем решении, разъясняющем обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами ЦБ РФ, которые были заморожены вследствие ограничительных мер Евросоюза.

"Это постановление открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины", - говорилось в документе, опубликованном в Брюсселе.