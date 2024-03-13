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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Более 20 человек пострадали при взрыве в ресторане в Китае

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Взрыв в ресторане в китайской провинции Хэбэй привел к гибели как минимум двух человек, еще 26 пострадали, сообщает в среду CNN.

Взрыв произошел около 08:00 по местному времени (03:00 по Москве) в заведении в городе Саньхэ.

Предполагается, что причиной взрыва стала утечка газа. Он привел к полному разрушению четырехэтажного здания, также пострадали соседние дома.

Видео, на которых была запечатлена трагедия, распространились в китайских социальных сетях. На них видно, как большой огненный шар рушит стены и потолок, после чего начинает идти густой дым.

На место происшествия прибыли пожарные, которые вскоре справились с возгоранием. Жителей, проживающих в радиусе 500 метров от взрыва, эвакуировали.

Хэбэй Китай
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