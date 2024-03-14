Столтенберг призвал страны ЕС решить проблему "раздробленного" ОПК

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - НАТО приветствует усилия ЕС по созданию интегрированной системы ОПК, так как это снизит стоимость производства и обслуживания вооружений, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы приветствуем усилия ЕС по решению проблемы раздробленности европейского оборонно-промышленного комплекса", - сказал Столтенберг в четверг на пресс-конференции, представляя свой ежегодный доклад.

Он пояснил, что, к примеру, "у США есть множество боевых танков одного и того же типа, а в странах Европы есть много танков разного типа, причем произведено не так много единиц каждого из них". В таких условиях, по словам генсека, растет цена на производство вооружения, его эксплуатацию, производство запчастей, обучение военнослужащих применению того или иного оружия.

"Любые попытки решить проблему фрагментации ОПК - это благо для НАТО", - подытожил генсек альянса.